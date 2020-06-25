Ханде Харманджи: За последние 14 дней число заражений коронавирусом в Азербайджане выросло на 50% (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 17:35)

БАКУ /Trend/ - За последние 14 дней число заражений коронавирусом в Азербайджане выросло на 50 процентов.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, сегодня самое важное – это соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски.

"Обращаясь к людям, сознающим опасность COVİD-19, хочу сказать им, чтобы они делились своими знаниями об этом заболевании с другими людьми", - сказала Харманджи.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)