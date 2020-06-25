Снижено число работников, которым разрешено передвижение на территориях с ужесточенным режимом карантина в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в правила касательно численности работников, привлекаемых в сферах, где разрешена деятельность в условиях ужесточенного карантина на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района.

Как сообщает в четверг Trend, численность работников сфер работы и услуг, которым разрешена деятельность на территории вышеуказанных населенных пунктов, не должна превышать 50 процентов от общего числа работающих в этих сферах.

Количество разрешений на передвижение для работников других сфер, которые работают по гражданско-правовому договору, не должно превышать 30 процентов от общего числа работающих на основе трудового договора