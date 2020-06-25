В Азербайджане определены правила пользования приложением E-Təbib
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены правила использования приложения E-Təbib.
Как сообщили в четверг Trend в Кабинете министров, получение разрешения посредством мобильного приложения E-Təbib осуществляется в нижеприведенном порядке:
- войдя в приложение, сначала следует ввести мобильный номер или авторизоваться с помощью аккаунта в соцсети;
- в случае регистрации через мобильный номер необходимо ввести ОТР-код, который отправляется на указанный номер;
- далее следует ознакомиться и согласиться с пользовательским соглашением.
Для устойчивой работы приложения следует включить Bluetooth и GPS:
1. в открывшемся окне нужно перейти в раздел "разрешения";
2. ввести FİN-код и дату рождения;
3. затем следует выбрать индекс разрешения (1 или 2).
Сообщение с ожиданием отображается на дисплее до того момента, как придет сообщение с разрешением или отказом.
После получения сообщения с подтверждающим текстом разрешение считается полученным.