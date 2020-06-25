В Азербайджане определены правила пользования приложением E-Təbib

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены правила использования приложения E-Təbib.

Как сообщили в четверг Trend в Кабинете министров, получение разрешения посредством мобильного приложения E-Təbib осуществляется в нижеприведенном порядке:

- войдя в приложение, сначала следует ввести мобильный номер или авторизоваться с помощью аккаунта в соцсети;

- в случае регистрации через мобильный номер необходимо ввести ОТР-код, который отправляется на указанный номер;

- далее следует ознакомиться и согласиться с пользовательским соглашением.

Для устойчивой работы приложения следует включить Bluetooth и GPS:

1. в открывшемся окне нужно перейти в раздел "разрешения";

2. ввести FİN-код и дату рождения;

3. затем следует выбрать индекс разрешения (1 или 2).

Сообщение с ожиданием отображается на дисплее до того момента, как придет сообщение с разрешением или отказом.

После получения сообщения с подтверждающим текстом разрешение считается полученным.