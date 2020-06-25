TƏBİB: Люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска по коронавирусу (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 18:07)

БАКУ /Trend/ - Люди с хроническими болезнями относятся к группе риска по заболеваемости коронавирусом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, больные туберкулезом и другими заболеваниями должны беречься: «Эта болезнь распространяется воздушно-капельным путем, поэтому нужно избегать мест массового скопления людей. Если перепрофилировать все клиники под больных COVİD- 19, то где будут лечиться те, у кого хронические болезни? Лица с хроническими заболеваниями должны самоизолироваться».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)