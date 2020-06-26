В состоянии Бахрама Багирзаде есть определенное улучшение - врач

БАКУ /Trend/ - В последние дни в состоянии легочной ткани и показателях лабораторных анализов Бахрама Багирзаде отмечается определенное улучшение.

Об этом сказал заместитель начальника по лечебным вопросам Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев, сообщает в пятницу Trend .

По его словам, серьезных изменений пока нет, и его состояние продолжает оставаться тяжелым: "Он по-прежнему подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и ЭКМО".

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма).

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.