В Азербайджане выявлены 517 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 305 человек, семеро скончались - Оперативный штаб (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 17:41)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 517 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 305 человек, семеро скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в стране выявлены 15 369 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 8 364, скончались 187 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 818 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 6 980 тестов. В целом же были проведены 456 215 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова)