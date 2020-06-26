В Азербайджане выявлены 517 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 305 человек, семеро скончались - Оперативный штаб (версия 2)
(добавлены подробности, первая версия опубликована в 17:41)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 517 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 305 человек, семеро скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в стране выявлены 15 369 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 8 364, скончались 187 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 818 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 6 980 тестов. В целом же были проведены 456 215 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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