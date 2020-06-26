В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане переведены более 114 млн. манатов

БАКУ/Trend/ - Обнародована сумма пожертвований, переведенных в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

До сегодняшнего дня в Фонд перечислены 114 072 570 манатов.

Среди перечисливших пожертвования 3 372 – юридические, 12 099 – физические лица.

Напомним, что Фонд был создан согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.