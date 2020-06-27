ГЭЦ: В магистратуру высших учебных заведений Азербайджана и НАНА поступили 8 324 человека
БАКУ /Trend/ - Обнародованы некоторые статистические данные о результатах приема в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана и НАНА.
Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в этом году в магистратуру из 11 380 бакалавров были приняты 8 324 человека (7 635 - по азербайджанскому сектору, 689 - по русскому сектору).
Из принятых 3 069 человек получили право обучения на основе государственного заказа, 5255 - на платной основе.
Согласно результатам конкурса, план приема в высшие учебные заведения заполнен на 88,38 процента. 1094 плановых места (11,62 процента) остались незаполненными. Прием в магистратуру проводился по 75 программам.
Лента новостей
Ризван Гусейнов: Власти Армении пропагандируют идеи Цегахрона и героизацию фашизма на государственном уровне
Президенту пишут: Под Вашим руководством Азербайджан достиг самой высокой вершины своего современного развития
Пашинян: Армения занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству зараженных людей на 1 млн. жителей
Президент Казахстана поручил правительству представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом
В Азербайджане выявлены 517 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 305 человек, семеро скончались - Оперативный штаб
Правильная просветительская работа очень важна для борьбы с коронавирусом – проректор БХА Сонаханым Ибрагимова
Севиль Микаилова: Азербайджанская армия полностью мобилизована для восстановления территориальной целостности страны