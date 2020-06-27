Подготовлена платформа онлайн-обращений для получения "знака отличия" для водителей такси (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) в рамках проекта по урегулированию деятельности такси разработало платформу онлайн-обращений для получения "знака отличия" для водителей такси.

Как сообщили Trend в пресс-службе БТА, целью этого является обеспечение комфорта водителей такси на административной территории Баку, снижение физических контактов с сохранением социальной дистанции во время пандемии и устранение случаев злоупотребления созданными со стороны государства условиями для предпринимательской деятельности путем создания единой базы данных водителей такси.

"Создание единой базы данных водителей такси также позволит получать точные и прозрачные отчеты о деятельности такси, правильно определять ее экономическую эффективность и увеличивать инвестиции в развитие этой области. В то же время электронная выдача "знаков отличия" будет поддерживать процесс развития онлайн-услуг в нашей стране.

Онлайн-форма заявки размещена на сайте Alo141.az (https://fr.alo141.az/login). Желающие получить "знак отличия" могут зарегистрироваться и заполнить заявку. Также подготовлена и размещена на сайте ​​видеоинструкция по выполнению онлайн-заявки.

Еще раз доводим до внимания водителей такси, что "знак отличия" выдается только юридическим лицам, а также физическим лицам, которые предоставляют услуги такси на основании онлайн-заказов. В соответствии с руководством по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте, установка прозрачной перегородки в автомобиле является обязательным. Транспортным средствам без перегородок не будет выдан "знак отличия".

Также, согласно постановлению Кабинета министров № 73 от 4 марта 2019 года, легковые автомобили такси, работающие на административной территории Баку, должны соответствовать установленным стандартам и нормативам.

Платформа онлайн-обращений для получения "знака отличия" для предоставления услуг такси будет интегрирован в другие базы данных, включая ASAN, для создания обобщенной базы данных в этой области.