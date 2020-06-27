В Азербайджане подготовлены правила для больных коронавирусом, лечащихся на дому
БАКУ /Trend / - В Азербайджане подготовлен документ по лечению больных коронавирусом на дому, сообщает в субботу Trend.
Согласно документу, лица, нарушившие предписанные правила, несут ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом.
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