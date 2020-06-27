Скончался начальник станции метро Бакметрополитена
БАКУ/Trend/ - Скончался начальник станции ЗАО «Бакинский метрополитен».
Факт подтвердил Trend пресс-секретарь структуры Бахтияр Мамедов.
По его словам, скончался начальник станции "Халглар достлугу" Ильгар Алиев. Причина смерти пока неизвестна.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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