Политолог: Сегодня в Армении царит диктаторский режим

БАКУ /Trend/ - В последние годы разница между перспективами развития Армении и Азербайджана стала более заметной. Сегодня в армейском строительстве Азербайджана, особенно в формировании воинских частей, применяются высокие стандарты в то время, как в Армении нет существенного развития не только в данном плане, но и в целом во всех отраслях. Страна находится в глубоком кризисе. Причиной этого является, прежде всего, диктаторский режим в Армении, который наглядно демонстрирует отсутствие перспектив развития.

Об этом сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

Гасанова сказала, что сегодня мощь азербайджанской армии растет.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева наши военные части, города и военные базы реконструируются. Строительство армии является приоритетом для Азербайджана. Глава государства неоднократно умело критиковал с международных трибун политику незаконного расселения армян на оккупированных территориях Азербайджана, раскрывая истинное лицо этой страны", - отметила политолог.

По ее словам, сегодня в Армении царит диктаторский режим.

"Политические противники преследуются и арестовываются в стране. Изменения в конституцию вносятся незаконным путем тогда, как это должно решаться только посредством референдума. Нынешнее разделение власти в Армении полностью вышло из строя. Все три ветви власти контролируются одним человеком. Кроме того, в Армении широко распространены коррупция, грабежи, взяточничество и кумовство", - сказала она.

Политолог добавила, что в этой стране перспектив для будущего развития нет.

"Страна, которая не в состоянии правильно строить свою экономику, вынуждена просить помощи у других. У Европейского Союза Армения выпрашивает 90 миллионов долларов. В результате того, что люди массово покидают страну, возник демографический кризис. Реальное население страны составляет менее 2 миллионов человек.

По сравнению со всем этим Азербайджан добивается успеха на международной арене во всех областях и с каждым днем ​​становится все сильнее. В результате продуманной и мудрой политики Президента Ильхама Алиева в нашей стране царит стабильность, проводятся экономические и социальные реформы, развитие регионов", - отметила политолог.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Гюнель Зейналова)