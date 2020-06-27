В Азербайджане подготовлены правила для больных коронавирусом, лечащихся на дому (версия 2)
(Первая версия в 11:32)
БАКУ /Trend / - В Азербайджане подготовлен документ по лечению больных коронавирусом на дому, сообщает в субботу Trend.
Согласно документу, лица, нарушившие предписанные правила, несут ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом.
Правила по лечению больных коронавирусом на дому:
- В ходе наблюдения выходить из дома и принимать посетителей запрещено. Этот процесс контролируется специальным мобильным приложением;
- Мобильное приложение обязательно должно быть загружено и быть активным. В назначенное время обязательна отправка электронных сообщений;
- Состояние больных, за домашним лечением которых ведется наблюдение, до момента выздоровления находится под контролем семейного/участкового врача;
- При обращении медработника они должны предоставлять правильную информацию, строго следовать рекомендациям врача. В случаев необходимости медицинской консультации необходимо обратиться к семейному/участковому врачу;
- Серьезно соблюдать правила личной гигиены согласно представленной инструкции и обязательно носить медицинскую маску независимо от места нахождения;
- Должны соблюдаться другие положения представленной инструкции.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)