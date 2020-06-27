Минэкологии о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего утра в Азербайджане местами наблюдалась нестабильная погода, шли ливни, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Больше всего осадков выпало в Сарыбаше (Гах) - 43 мм.

Западный ветер на Абшеронском полуострове усиливался до 20-23 м/с, временами - до 26 м/с, но самым сильным ветер был в Нафталане (30 м/с).

Согласно данным станции «Нефтяные Камни», высота волн в Каспии достигала 2,8 метра.

Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 27-29, в низменных районах - 31-34, в горных - до 25, в Нахчыване - 33-35 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )