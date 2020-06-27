В Азербайджане с карантинных постов возвращены 750 автомобилей (версия 2)

Общество 27 июня 2020 12:39 (UTC+04:00)

В Азербайджане с карантинных постов возвращены 750 автомобилей (версия 2)

(Первая версия в 12:26)

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки с пропускных карантинных постов в Азербайджане были возвращены 750 автомобилей, 500 из которых направлялись в районы, 25 - в столицу, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП).

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00.00 часов 26.06.2020 до 00.00 часов 27.06.2020 1768 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по ст. 211.1. Кодекса об административных проступках.

За неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по ст. 211.2 были привлечены 325 человек, за повторное нарушение по ст. 211.3 – 1 человек. В целом, к административной ответственности были привлечены 2094 участника движения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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