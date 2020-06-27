TƏBİB огласил порядок проведения мониторинга на дому больных коронавирусом
БАКУ /Trend/ - TƏBİB огласил "Методические указания по мониторингу на дому лиц с подтвержденным COVID-19", сообщает в субботу Trend.
Лица с подтвержденным COVID-19, не нуждающиеся в госпитализации, и не имеющие факторов риска (гипертония, диабет, хроническая легочная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность или иммунодефицит и пр.), которые могут поспособствовать острому протеканию заболевания, в соответствующий период лечения могут наблюдаться в домашних условиях.
Лента новостей
Президент Казахстана одобрил изменения в законе по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок
Азер Бадамов: Модернизация энергетического сектора в Азербайджане превратила его в локомотив развития промышленного потенциала
Ризван Гусейнов: Власти Армении пропагандируют идеи Цегахрона и героизацию фашизма на государственном уровне