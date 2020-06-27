TƏBİB огласил порядок проведения мониторинга на дому больных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - TƏBİB огласил "Методические указания по мониторингу на дому лиц с подтвержденным COVID-19", сообщает в субботу Trend.

Лица с подтвержденным COVID-19, не нуждающиеся в госпитализации, и не имеющие факторов риска (гипертония, диабет, хроническая легочная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность или иммунодефицит и пр.), которые могут поспособствовать острому протеканию заболевания, в соответствующий период лечения могут наблюдаться в домашних условиях.