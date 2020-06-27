В воскресенье в Баку местами ожидается кратковременный дождь

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня на Абшеронском полуострове местами ожидается кратковременный дождь, ветер северо-восточный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 19-22, днем - 25-28, в Баку ночью - 19-21, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность днем - 65-75, вечером - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона - северо-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихово) – 23-24 градуса тепла.

В районах завтра временами грозовые дожди, в отдельных северных и западных районах проливные дожди, град. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, ветер восточный, порывистый при грозе.

Ночью - 17-22, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )