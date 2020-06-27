TƏBİB огласил порядок проведения мониторинга на дому больных коронавирусом (версия 2)

(Первая версия в 13:12)

БАКУ /Trend/ - TƏBİB огласил "Методические указания по мониторингу на дому лиц с подтвержденным COVID-19", сообщает в субботу Trend.

Лица с подтвержденным COVID-19, не нуждающиеся в госпитализации, и не имеющие факторов риска (гипертония, диабет, хроническая легочная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность или иммунодефицит и пр.), которые могут поспособствовать острому протеканию заболевания, в соответствующий период лечения могут наблюдаться в домашних условиях.

Во время мониторинга строго запрещается выходить из дома, и принимать посетителей.

Выход больного из дома будет прослеживаться специальными устройствами и программным обеспечением.

Больным и их близким специально назначенные медработники должны давать инструкции по дыхательной гигиене, информировать близких лиц больных о профилактике болезни.

Приходящие на дом медработники должны надевать индивидуальные защитные средства.

Больному разъясняются правила самоизоляции, правовая ответственность за их нарушение, подписывается соответствующая форма о согласии.

Самочувствие и состояние больных, чей мониторинг проводится дома, до выздоровления находятся под наблюдением семейного врача.

Медицинская информация больного должна передаваться семейному /участковому врачу, в течение 14 дней состояние больного периодически по телефону изучается и оценивается согласно форме мониторинга дома больного COVID-19. Результаты мониторинга заносятся в электронную амбулаторную карту.