В Азербайджане обнародована форма приема учителей в новосозданные лицеи

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обнародовало форму приема учителей для обучения в новосозданных лицеях, сообщает Trend.

Заведующий сектором по работе с проектами отдела программ развития образования данного ведомства Хамис Сейранов сказал, что в новых лицеях будут преподавать профессиональные учителя, набравшие самые высокие баллы.

Выбор преподавательского состава, который будет преподавать в новосозданных лицеях, будет основываться, в первую очередь, на результатах конкурса по приему учителей на работу и диагностических оценок, проведенных министерством образования.

По его словам, учителя новых лицеев будут отобраны на конкурсной основе из числа набравших высокие баллы.

"Отбор будет осуществляться по регионам. В зависимости от направлений уклонов, опытные учителя, работающие в соответствующих городах и регионах, будут отобраны на конкурсной основе. Учителя будут выбираться комиссией, назначенной министерством образования на основе прозрачного, равного и справедливого процесса отбора. Во время отбора члены комиссии будут оценивать опыт учителя, знание по направлениям уклона, результаты соответствующих оценок, а также логическое мышление и мировозрение, чтобы иметь возможность работать с углубленными программами в классах с уклоном", - сказал Сейранов.

Напомним, что министерство образования организовало в Гяндже и Губинском районе Республиканский лицей с уклоном по физике, математике и информатике и Республиканский лицей химии и биологии в Ширване, Шеки и Шамкирском районе.

(Автор: Ильхама Исабалаева)