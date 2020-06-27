В Азербайджане выявлен 521 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 355, скончались 6 человек - Оперативный штаб (версия 2)
(Первая версия в 17:56)
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлен 521 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 355, скончались 6 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в стране выявлены 15 890 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 8 719, скончались 193 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 978 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 5 646 тестов. В целом же был проведен 461 861 тест.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
В Азербайджане выявлен 521 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 355, скончались 6 человек - Оперативный штаб
"Азерэнержи": ТЭС "Азербайджан" - единственная в стране электростанция, которая может работать и на мазуте
Игорь Коротченко: Президент Ильхам Алиев придерживается позиции категорического неприятия любых фактов увековечивания фашизма либо гитлеровских коллаборантов – ВИДЕО
Джавид Османов: Народный фронт вовлек азербайджанскую армию во внутренние распри вместо того, чтобы мобилизовать ее для борьбы с внешним врагом
Пожилые люди, нарушая режим карантина, подают молодежи дурной пример - заслуженный артист Вахид Алиев
Переизбыток предложения по сжиженному газу может продолжаться в течение 2020-х годов - зарубежные эксперты
Крупнейший производитель сжиженного газа Туркменистана подготовил для экспорта более 45 тыс. тонн продукции
Дарья Гревцова: Для Армении единственный выход из экономического тупика - это деоккупация азербайджанских территорий
Президент Казахстана одобрил изменения в законе по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок
Азер Бадамов: Модернизация энергетического сектора в Азербайджане превратила его в локомотив развития промышленного потенциала