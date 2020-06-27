В Азербайджане выявлен 521 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 355, скончались 6 человек - Оперативный штаб (версия 2)

(Первая версия в 17:56)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлен 521 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 355, скончались 6 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в стране выявлены 15 890 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 8 719, скончались 193 человека.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 978 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 5 646 тестов. В целом же был проведен 461 861 тест.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)