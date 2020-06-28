Прием в новосозданные лицеи планируется провести в августе

Общество 28 июня 2020 13:58 (UTC+04:00)
Прием в новосозданные лицеи планируется провести в августе

БАКУ /Trend/ - Прием в 5 новосозданных лицеев в городах Гянджа, Ширван, Шеки, Губинском и Шамкирском районах планируется провести в августе на основе конкурса, который будет объявлен Министерством образования.

Как передает Trend, об этом сказал заведующий сектором по работе с проектами отдела программ развития образования данного минобразования Хамис Сейранов

По его словам, прием учащихся в новые лицеи осуществляется с VI класса. В этом году прием будет объявлен для VI, VII, VIII и IX классов.

Напомнив, что о приеме будет сделано объявление, Сейранов сказал, что при приеме наряду с учащимися из регионов, где расположены лицеи, предпочтение будет отдаваться и другим учащимся из близлежащих районов и городов. Предусмотрен внеконкурсный прием учащихся в новые лицеи, которые показали высокий результат на конкурсах, проводимых Министерством образования в течение 2 лет, предшествующих году приема.

Вступительные экзамены, которые будут проходить в форме тестов, будут включать задания по азербайджанскому языку и математике, вопросы тестирования нестандартных навыков мышления и задания по логике. В то же время, при поступлении в девятый класс, будут проверены знания учащихся по физике и химии.Обучение в лицеях предусмотрено только на азербайджанском языке.

Хотя в настоящее время не планируется обучение на другом языке, Сейранов не исключил такую возможность в будущем.

Представитель министерства добавил, что конкурс не будет проводиться для заполнения какого-либо плана.

Напомним, что в городе Гянджа и Губинском районе создан Республиканский лицей физики, математики и информатики, а в городах Ширван, Шеки и Шамкирском районе Республиканский лицей химии и биологии.

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