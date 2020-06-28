Завтра в Азербайджана преимущественно без осадков

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны кратковременные дожди, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 18-22, днем - 25-29, в Баку ночью - 19-21, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихово) – 23-24 градуса тепла.

В районах временами в основном без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, возможен град. Будет дуть восточный ветер, который будет иногда усиливаться при молнии.

Ночью - 16-21, днем - 30-35, в горах ночью - 9-14, днем - 19-24 градуса тепла.

На Абшеронском полуострове завтра ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, температурный режим близкий к климатической норме, что является благоприятным для метеочувствительных людей.