Очередное заявление ВОЗ касательно дексаметазона

БАКУ /Trend/ - Дексаметазон не должен использоваться для пациентов, которые переносят COVID-19 в легкой форме и не нуждаются в кислородной поддержке, сообщает Trend со ссылкой на представительство ВОЗ в Азербайджане.

Как сообщили в представительстве, недавнее исследование в Великобритании показало, что препарат дексаметазон снижает риск смерти у пациентов с COVID-19, которым необходима кислородная поддержка.

При неправильном использовании препарат вызывает серьезные побочные эффекты.