Внесены изменения в систему разрешений - ряд разрешений были аннулированы

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в систему разрешений в период действия особого карантинного режима, применяемого в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе.

Как сообщает Trend, сегодня были аннулированы разрешения ряда граждан, деятельность которых разрешена.

Согласно решению Кабинета министров, количество работников в ряде сфер, деятельность которых разрешена, должно быть сокращено. Так, количество работников, задействованных в разрешенных областях и сферах работ и услуг не должно превышать 50 процентов от общего числа сотрудников.