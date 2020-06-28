Внесены изменения в систему разрешений - ряд разрешений были аннулированы

Общество 28 июня 2020 18:58 (UTC+04:00)
Внесены изменения в систему разрешений - ряд разрешений были аннулированы

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в систему разрешений в период действия особого карантинного режима, применяемого в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе.

Как сообщает Trend, сегодня были аннулированы разрешения ряда граждан, деятельность которых разрешена.

Согласно решению Кабинета министров, количество работников в ряде сфер, деятельность которых разрешена, должно быть сокращено. Так, количество работников, задействованных в разрешенных областях и сферах работ и услуг не должно превышать 50 процентов от общего числа сотрудников.

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