Внесены изменения в систему разрешений - ряд разрешений были аннулированы
БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в систему разрешений в период действия особого карантинного режима, применяемого в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе.
Как сообщает Trend, сегодня были аннулированы разрешения ряда граждан, деятельность которых разрешена.
Согласно решению Кабинета министров, количество работников в ряде сфер, деятельность которых разрешена, должно быть сокращено. Так, количество работников, задействованных в разрешенных областях и сферах работ и услуг не должно превышать 50 процентов от общего числа сотрудников.
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