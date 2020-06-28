Внесены изменения в систему разрешений - ряд разрешений были аннулированы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в систему разрешений в период действия особого карантинного режима, применяемого в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе.

Как сообщает Trend, сегодня были аннулированы разрешения ряда граждан, деятельность которых разрешена.

Согласно решению Кабинета министров, количество работников в ряде сфер, деятельность которых разрешена, должно быть сокращено. Так, количество работников, задействованных в разрешенных областях и сферах работ и услуг не должно превышать 50 процентов от общего числа сотрудников.

В соответствии с решением, численность работников сокращена на 50 процентов в следующих сферах:

По основным видам производства:

- производство средств ежедневного ухода и гигиены;

- изготовление и ремонт строительного и бытового оборудования;

- инженерные услуги и услуги по проектированию;

- производство упаковочной продукции;

- производство изделий из камня, металла и дерева;

- изготовление и ремонт мебели;

По розничной и оптовой торговле:

- зоомагазины, в том числе пункты продажи кормов для животных;

- пункты продажи строительных и материалов предметов быта;

- онлайн продажи;

По специальным видам услуг:

- услуги перевода;

По бытовым услугам:

- сбор и утилизация бытовых отходов;

Количество работников, задействованных в вышеуказанных сферах, не должно превышать 50 процентов от общего числа сотрудников. На сегодняшний день разрешения ряда граждан, работающих в этих областях, уже аннулированы.

Как узнать, аннулировано ли разрешение:

Для этого необходимо связаться с учреждением, в котором работаете, и получить информацию об этом. Помимо этого, можно зарегистрироваться онлайн на портале my.gov.az и выяснить, есть ли у вас разрешение.

Еще одно изменение в системе разрешений на территориях, где применяется ужесточенный карантинный режим, связано с правилами выхода из дома граждан.

Согласно изменению, граждане наряду с системой SMS 8103 могут использовать и мобильное приложение "E-TƏBİB", для того чтобы выйти из дома. Для этого необходимо скачать мобильное приложение "E-TƏBİB" и зарегистрироваться.

В системе SMS-разрешений 8103 также сделано изменение. Так, после обращения граждан с соответствующим кодом, SMS-сообщение с разрешением приходит в течение 15 минут.

В то же время, ответы на такие запросы через мобильное приложение "E-TƏBİB" приходят в течение пяти минут.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Али Гасымов)