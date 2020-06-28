Внесены изменения в систему разрешений - ряд разрешений были аннулированы (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в систему разрешений в период действия особого карантинного режима, применяемого в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе.
Как сообщает Trend, сегодня были аннулированы разрешения ряда граждан, деятельность которых разрешена.
Согласно решению Кабинета министров, количество работников в ряде сфер, деятельность которых разрешена, должно быть сокращено. Так, количество работников, задействованных в разрешенных областях и сферах работ и услуг не должно превышать 50 процентов от общего числа сотрудников.
В соответствии с решением, численность работников сокращена на 50 процентов в следующих сферах:
По основным видам производства:
- производство средств ежедневного ухода и гигиены;
- изготовление и ремонт строительного и бытового оборудования;
- инженерные услуги и услуги по проектированию;
- производство упаковочной продукции;
- производство изделий из камня, металла и дерева;
- изготовление и ремонт мебели;
По розничной и оптовой торговле:
- зоомагазины, в том числе пункты продажи кормов для животных;
- пункты продажи строительных и материалов предметов быта;
- онлайн продажи;
По специальным видам услуг:
- услуги перевода;
По бытовым услугам:
- сбор и утилизация бытовых отходов;
Количество работников, задействованных в вышеуказанных сферах, не должно превышать 50 процентов от общего числа сотрудников. На сегодняшний день разрешения ряда граждан, работающих в этих областях, уже аннулированы.
Как узнать, аннулировано ли разрешение:
Для этого необходимо связаться с учреждением, в котором работаете, и получить информацию об этом. Помимо этого, можно зарегистрироваться онлайн на портале my.gov.az и выяснить, есть ли у вас разрешение.
Еще одно изменение в системе разрешений на территориях, где применяется ужесточенный карантинный режим, связано с правилами выхода из дома граждан.
Согласно изменению, граждане наряду с системой SMS 8103 могут использовать и мобильное приложение "E-TƏBİB", для того чтобы выйти из дома. Для этого необходимо скачать мобильное приложение "E-TƏBİB" и зарегистрироваться.
В системе SMS-разрешений 8103 также сделано изменение. Так, после обращения граждан с соответствующим кодом, SMS-сообщение с разрешением приходит в течение 15 минут.
В то же время, ответы на такие запросы через мобильное приложение "E-TƏBİB" приходят в течение пяти минут.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Али Гасымов)