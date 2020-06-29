Ханде Харманджы: Нам необходимо преодолеть долгий путь

БАКУ /Trend/ - Пока мы не искореним коронавирус полностью, он будет постоянно вспыхивать на территории страны.

Об этом сказала глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджы, сообщает в понедельник Trend .

По ее словам, нам необходимо преодолеть долгий путь: "На протяжении месяцев нам придется осуществлять непривычные и трудные для нас действия, однако, иного, более короткого, пути нет. Каждый должен соблюдать физическую дистанцию, мыть руки и носить маску. Медперсонал должен тестироваться, самоизолироваться, быть крайне внимательным во время общения и контактов с людьми. Только так мы сможем защитить себя и своих близких", - подчеркнула Харманджы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )