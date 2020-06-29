Бакметрополитен сегодня выпустит на линии два новых состава

БАКУ / Trend/ - Сегодня Бакметрополитен запустит еще два поезда из четырех новых составов, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы и начальник отдела по связям с общественностью ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, подвижной состав из 10 новых вагонов уже прошел тестовый запуск.

"В ближайшее время будут пущены на линии еще два подвижных состава. Новые поезда заменят старые, эксплуатационный срок которых истек. Два старых состава сегодня будут сняты с линий", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)