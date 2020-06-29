В Азербайджане к административной ответственности привлечены свыше 2 тыс участников движения

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане к административной ответственности привлечены свыше 2 тысяч участников движения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП).

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00:00 часов 28.06.2020 до 00:00 часов 29.06.2020 к ответственности по ст. 211.1. Кодекса об административных проступках были привлечены 1 940 человек, находившихся в транспортных средствах, а за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по ст. 211.2 – 205 человек.

За повторное совершение этих действий в течение года по ст. 211.3 к административной ответственности были привлечены 5 человек.

Всего к административной ответственности были привлечены 2 150 участников движения.

В ГУГДП отметили, что за сутки в результате проверок на постах были возвращены 750 автомобилей, всего были пресечены попытки проезда без разрешения через посты 1 065 транспортных средств.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)