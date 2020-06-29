Объявлены победители 1-ых Международных научных конференций студентов и молодых исследователей

1-ые Международные научные конференции студентов и молодых исследователей, организованные Бакинской Высшей Школой Нефти (БВШН), завершили свою работу.

В онлайн-конференциях приняли участие преподаватели и студенты БВШН, а также около 100 участников из различных университетов страны.

Были проведены отдельные церемонии закрытия для каждой секции конференции и были объявлены победители.

Выступая на церемонии закрытия, Ректор Бакинской Высшей Школой Нефти Эльмар Гасымов поздравил всех победителей и поблагодарил каждого из участников конференции.

Так, в секции «Прогрессивные материалы и полимеры» конференции «Химия и устойчивое развитие в химической инженерии» первое место было присуждено Азербайджано-французскому университету, второе - Бакинской Высшей Школе Нефти и третье - Азербайджанскому государственному университету нефти и промышленности.

В секции «Нефтегазовые и нефтехимические процессы» первое место занял Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, второе место - Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова, третье место - Бакинская Высшая Школа Нефти.

В секции «Экологические проблемы и биотехнология» первое место было присуждено Азербайджанскому государственному университету нефти и промышленности, второе место - Бакинскому Государственному Университету, а третье место разделили Бакинская Высшая Школа Нефти и Институт нефтехимических процессов НАНА.

В постерной презентации первое место заняли Бакинская Высшая Школа Нефти и Институт нефтехимических процессов НАНА, второе и третье место – Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.

Победителем секции «Нефтегазовая инженерия» конференции «Бурение и возобновляемые источники энергии» стала Бакинская Высшая Школа Нефти, занявшая I, II и III места. Так, студенты школы Жаля Мамедова, Эльвин Гарашлы заняли 1-е место, Фардин Ватани - 2-е место, Туркан Алиева и Катиб Алиев - 3-е место.

В секции «Системный анализ, моделирование и обработка данных» конференции «Автоматизация процессов и информационная безопасность – 2020» первое и второе места заняла Бакинская Высшая Школа Нефти, третье место - Университет ADA.

В секции «Проблемы информационной безопасности и кибербезопасности в промышленных сетях» вышеуказанной конференции первое место заняла Бакинская Высшая Школа Нефти, второе и третье места - Институт информационных технологий НАНА.

В секции «Информационные, измерительные и мехатронные системы и системы управления» этой конференции Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) заняла все первые три места. Так, студент БВШН Хачали Байрамов получил первое место, студенты Высшей Школы Эйваз Наджафли, Али Аскеров, Рустам Мамедли, Шамс Алиева заняли второе место и студент БВШН Фарид Хамидов получил третье место.

В секции «Промышленное применение крупномасштабных данных, машинного обучения и искусственного интеллекта» первое и второе места занял Университет ADA, третье место - Бакинская Высшая Школа Нефти.

На конференцию представили тезисы студенты и молодые исследователи из около 15 учебных заведений Азербайджана, включая Университет ADA, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Бакинский инженерный университет, Университет Хазар, Сумгаитский государственный университет, Азербайджанский Технологический Университет, Национальную академию авиации, Институт Систем Управления НАНА и Институт информационных технологий НАНА. На конференцию были также представлены тезисы от представителей Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина и Школы менеджмента Гуандунского технологического университета (Китай).

Напомним, что 1-ые Международные научные конференции студентов и молодых исследователей были посвящены 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и проводились на международном уровне впервые в этом году с 8 по 11 июня.