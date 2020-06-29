По Абшеронской кольцевой ж/д временно прекращена работа электричек

БАКУ/Trend/ - В связи с малым пассажиропотока ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 30 июня 2020 года временно прекращает движение ряда электричек по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО.

Временно прекращается движение следующих электричек:

- № 6609 Баку-Пиршаги-Сумгайыт, отправляющийся из Баку в 16:20;

- № 6021 Баку-Хырдалан-Сумгайыт, отправляющийся из Баку в 18:55;

- № 6018 Сумгайыт-Хырдалан-Баку, отправляющийся из Сумгайыта в 17:13;

- № 6030 Сумгайыт-Хырдалан-Баку, отправляющийся из Сумгайыта в 20:43.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)