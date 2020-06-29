Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 29 июня ознакомились с восстановительно-консервационными работами, проводимыми в части Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как сообщает в понедельник Trend, реставрационно-консервационные работы, проводимые по инициативе первой леди Мехрибан Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, охватывают также ворота Гоша Гала.

Глава государства и Первая леди были проинформированы о реставрации ворот и прилегающих к ним крепостных стен, уже проделанной в нынешнем году и предстоящей в следующем году работе в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», проекте IstedArt, осуществляемом по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева осмотрели относящуюся к XVII веку подземную баню, обнаруженную во время археологических раскопок, проводимых недалеко от ворот Гоша Гала в 2016 году, ознакомились с реставрационными работами, осуществляемыми в комплексе Дворца бакинских ханов. Здесь созданы галерея выставки-продажи сувениров и образцов традиционных ремесел «Баггал» и Центр традиционных искусств Ичеришехер.

Было отмечено, что Дворец бакинских ханов после предстоящих в ближайшем будущем работ по капитальной реконструкции, консервации и реставрации будет представлен общественности как музей.

Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева дали поручения и указания, касающиеся предстоящих работ.