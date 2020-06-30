Резидент-координатор ООН адресовал обращение «Сделайте это для Азербайджана» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Резидент-координатор ООН Гулам Исагзаи адресовал обращение под названием «Сделайте это для Азербайджана» в связи с пандемией COVİD-19, сообщает во вторник Trend со ссылкой на представительство ООН в Азербайджане.

В обращении говорится: «К сожалению, пандемия COVİD-19 все еще с нами. Число случаев заражения в мире превысило 9 миллионов, число умерших достигает полумиллиона. В Азербайджане также растет число инфицированных, и к сожалению, умерших. Недавно я тоже потерял члена семьи из-за этого вируса. Поверьте мне, эта угроза реальная и она рядом. Мы не должны ждать, когда COVİD-19 постучится в нашу дверь. Прошу вас соблюдать эти простые меры, чтобы победить беду и скорее вернуться к нормальной жизни: соблюдайте физическую дистанцию; чаще мойте руки; носите маски в требуемых местах, пользуйтесь ими правильно; не выходите из дома без надобности; соблюдайте установленные правительством правила. Делайте это для себя, для семьи, для Азербайджана!"