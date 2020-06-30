Глава парламентского комитета Азербайджана предлагает пути выхода из пандемии

БАКУ/Trend/ - В рамках антиэпидемических мер необходимо в первую очередь сфокусироваться на поиске источников распространения инфекции в Азербайджане.

Об этом сказал Trend глава парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он считает, что более тщательно должны контролироваться маркеты, аптеки, метро и общественный транспорт: «Некоторые работники маркетов не носят маски или не полностью прикрывают нос и рот. Если маркеты будут соблюдать ряд условий: перейдут частично на систему доставки на дом, запрещать покупателям без масок заходить внутрь, обслуживать оперативно, не создавая очередей, не впускать внутрь более 15-20 покупателей, то риск заражения можно свести к минимуму. В посткарантинный период тоже до полной стабилизации ситуации все рынки, большие торговые центры, в том числе, такие, как «Бина» и «Садарак», должны работать в онлайн-режиме. Также и аптеки, куда больше всего обращаются и больные, и здоровые люди. Поэтому предлагаю, чтобы до окончания пандемии все аптеки работали по системе онлайн-продаж с доставкой на дом, или осуществлялась продажа из окна. помимо этого, лекарства, применяемые в домашнем лечении больных коронавирусом, должны продаваться только по рецепту во избежание дефицита. Эти препараты необходимо доставлять на дом, чтобы свести к минимуму риск заражения больными коронавирусом остальных. Считаю, что было бы целесообразным организовать доставку препаратов для больных коронавирусом по линии TƏBİB.

В общественный транспорт нельзя впускать пассажиров без масок, в обратном случае контролер должен быть сразу оштрафован полицией. В районах основным местом массового инфицирования являются похоронные церемонии. Несмотря на запреты и просветительские меры, в районах похороны все равно проходят с участием большого количества людей. Поступает информация и о проведении скрытых помолвок и свадеб. Поэтому, считаю, что решением Оперативного штаба в районах, в частности, в сельской местности, должны быть созданы группы контроля в составе представителей местных исполнительных властей, председателей муниципалитетов и участковых, которые должны контролировать ситуацию и нести ответственность. Думаю, что если будет применен комплексный подход, включая двойное увеличение штрафов за неношение масок, то успешные результаты могут быть достигнуты в ближайшее время».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)