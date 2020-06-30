Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Первого июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-восточный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью будет 19-22, днем - 29-34, в Баку ночью - 20-22, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается северо-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихово) – 23-24 градуса тепла.

Завтра в некоторых северных и западных районах страны ожидаются грозовые дожди, град, ветер восточный.

Ночью - 18-23, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)