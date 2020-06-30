Мугаддас Султанов будет исполнять обязанности прокурора Сумгайыта
БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Кямран Алиев подписал приказ о поручении Мугаддасу Султанову исполнения обязанностей прокурора Сумгайыта, сообщает во вторник Trend со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана.
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