Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ, сообщает во вторник Trend.

Участники брифинга отвечают на вопросы, интересующие журналистов.

В брифинге участвуют помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева и глава Аппарата Минздрава Эльдар Зейналов.

На брифинге отмечено, что до настоящего времени на территории Азербайджана проведено 475 525 тестов для диагностирования коронавируса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)