Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ, сообщает во вторник Trend.
Участники брифинга отвечают на вопросы, интересующие журналистов.
В брифинге участвуют помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева и глава Аппарата Минздрава Эльдар Зейналов.
На брифинге отмечено, что до настоящего времени на территории Азербайджана проведено 475 525 тестов для диагностирования коронавируса.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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