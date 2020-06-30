Главный инфекционист Азербайджана: Люди в основном заражаются на работе, в семье, общественном транспорте и местах массового скопления (версия 2)

(Первая версия в 16:56)

БАКУ /Trend/ - Люди в основном заражаются на работе, в семье, общественном транспорте и местах массового скопления

Об этом во вторник сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, в результате ужесточения карантина заметно уменьшилось использование общественным транспортом: «Ввиду того, что люди больше остаются дома, не посещают массовые мероприятия, не выходят на прогулки, уменьшили контакты и общение друг с другом, в предстоящие дни ожидается относительное улучшение ситуации и положительная динамика. Пока в стране много инфицированных COVİD-19-a, и именно этот фактор делает необходимым применение нового лечебного протокола».

Напомнив, что в большинстве стран мира применяется практика лечения бессимптомных больных на дому, главный инфекционист добавил, что в Азербайджане тоже лица без симптомов болезни, легко или средне переносящие болезнь, должны лечиться дома под наблюдением врача. Такой подход увеличивает возможности оказания качественных услуг тяжелобольным, и спасения их жизней.

Исаев также сказал, что здравоохранение любой страны испытывает трудности в организации медицинских услуг высокого уровняв на пике пандемии или при резком увеличении числа инфицирований. В любой стране может не хватать специализированных кадров: «Тем не менее, врачи месяцами не выходят из клиник, рискуют своей жизнью, борясь с этой болезнью. Именно благодаря их самоотверженности тысячи людей выздоравливают».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)