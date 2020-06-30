В Азербайджане больных с легкой формой коронавируса необходимо лечить на дому - специалист (версия 2)

17:16

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане больных с легкой формой коронавируса необходимо лечить на дому

Об этом во вторник сказала Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

По ее словам, за короткое время Азербайджан сумел перенаправить всю систему здравоохранения на борьбе с коронавирусом: «Для этого были созданы современные лаборатории для лечения заразившихся больных, организовано производство защитных средств, выделены клиники, построены новые больницы модульного типа».

Напомним, что за счет этих клиник было увеличено число коек для больных.

Как отметила Абдиева, из-за высокой динамики заражения наблюдается переполненность клиник и нехватка мест: "Система здравоохранения любой страны имеет определенный потенциал. В пик пандемии в таких странах как Италия, Испания, Франция, система здравоохранения которых приводится в пример, тяжелобольные не могли получить скорую медицинскую помощь, оставались дома из-за нехватки мест в клиниках, лишались возможности лечиться".

Специалист добавила, что в Азербайджане растет число больных COVİD-19, и за последние дни число случаев заражения за сутки превышает 500: «Стремительный рост числа больных привел к переполнению клиник. В данной ситуации лечение больных, переносящих инфицирование в легкой форме или бессимптомно, целесообразно проводить на дому. Сейчас в клиниках размещают только тяжелобольных. Для спасения их жизней остальные больные с легкими симптомами или без них должны лечиться дома под наблюдением врача».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)