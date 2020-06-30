Глава TƏBİB Рамин Байрамлы не подавал в отставку и выполняет свою работу - Ягут Гараева
БАКУ /Trend/ - Глава TƏBİB Рамин Байрамлы не подавал в отставку и выполняет свою работу.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает во вторник Trend.
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