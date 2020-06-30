Мы должны соблюдать правила, чтобы лечение обычных больных проходило нормально - Ягут Гараева

БАКУ /Trend/ - Для нормального лечения не инфицированных коронавирусом больных граждане должны следовать правилам.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, по мере увеличения числа зараженных коронавирусом выделяются новые больницы для его лечения: «Это затрудняет лечение других пациентов, не зараженных коронавирусом. Поэтому я призываю наших граждан соблюдать правила. Если следовать правилам, мы сможем предотвратить рост числа пациентов с коронавирусом, и в результате мы сможем обеспечить нормальное лечение других болезней».