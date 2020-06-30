TƏBİB продолжает работу по тестам без задержек - Ягут Гараева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - TƏBİB продолжает работу по тестам и задержек в этом процессе не бывает.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам в настоящее время структура тестирует круг контактов лиц с положительными результатами тестов и прибывающих из-за рубежа.

"Планируется расширение наших возможностей по лабораторным исследованиям. В скором времени ожидается прибытие нового оборудования. В целом наблюдается рост числа проводимых тестов", - добавила она.