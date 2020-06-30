В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 6 645 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 30-е июня.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 482 170 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 596 человек, 182 человека из них находятся в реанимации, а 37 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.