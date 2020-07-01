ВОЗ об использовании медицинских и тканевых масок

БАКУ /Trend/ - Медицинские (и хирургические) маски должны использовать медработники, люди с симптомами COVİD-19, а также те, кто ухаживает за лицами с подозрением на заражение коронавирусом или чье заражение уже подтверждено, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В местах широкого распространения вируса COVİD-19 и там, где невозможно соблюдать минимальную дистанцию в 1 метр, медицинскими масками должны пользоваться также лица 60 и старше лет, а также те, кто имеет проблемы со здоровьем.

Тканевые маски должны использоваться людьми, у которых нет симптомов COVİD-19, в местах широкого распространения вируса COVİD-19, и где невозможно соблюдать минимальную дистанцию в 1 метр. К ним относятся социальные работники, кассиры, работники сектора обслуживания.

Тканевые маски должны использоваться в целом в местах массового скопления людей - в общественном транспорте, на рабочих местах, в магазинах и т.д.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)