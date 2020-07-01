В Азербайджане началась отправка призывников на срочную действительную военную службу (версия 2)

(Первая версия в 11:08)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась отправка призывников на действительную срочную воинскую службу, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, подписанного 11 июня о призыве в июле этого года граждан страны на действительную военную службу, а также об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, с 1 по 30 июля 2020 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджана 2002 года рождения, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет.

Кроме того, в ряды ВС призываются граждане страны 1985-2001 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу и не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу не имеющие освобождения от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах АР.

Также, по распоряжению главы государства, с 1 по 30 июля 2020 года увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, срок службы которых завершен.

С 1 июля 2020 года призывники в соответствии с составленным графиком будут отправлены к местам прохождения службы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)