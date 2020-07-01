Минкультуры: Счетная палата не проводит проверок в министерстве
БАКУ /Trend/ - В последние дни некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы Счетная палата проводит проверки в министерстве культуры, сообщает в среду Trend со ссылкой на минкультуры.
Счетная палата провела аудит в министерстве культуры по деятельности министерства и подчиненных структур за 2017-2018 годы.
Министерство культуры официально заявляет, что Счетная палата не проводит никаких проверок в министерстве.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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