Завтра в Баку ожидаются кратковременные дожди

БАКУ /Trend/- В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером и ночью местами ожидаются кратковременные дожди, северо-восточный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью 20-23, днем - 29-33, в Баку ночью - 20-22, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихово) – 23-24 градуса тепла.

Завтра в ряде горных и предгорных районов ожидаются грозовые дожди, местами ливневого характера, град. Восточный ветер местами будет усиливаться. Ночью 19-24, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)