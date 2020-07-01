Минздрав Азербайджана о необходимых действиях при наличии симптомов СOVİD-19

БАКУ /Trend/ - Лица с выявленными симптомами вируса, до сих обращались в скорую помощь, но сейчас эти правила изменились. Некоторые граждане, лишь допуская у себя наличие вируса, обращаются в медучреждения, а некоторые, даже ощущая явные симптомы, скрывают их, не сообщая в медучреждение. В результате в стране растет число случаев заражения.

Об этом сказал руководитель Аппарата Минздрава Надир Зейналов, сообщает в среду Trend.

По его словам, отныне больным с симптомами коронавируса больше не следует приходить в поликлиники для тестирования, они должны будут связываться с поликлиникой по телефону: «Многие знают телефон участкового врача, с которым тоже можно связаться».

Зейналов добавил, что на основе поликлиник в Баку и прилегающих территориях создано 39 пунктов по COVİD: «Информация о лицах, ощутивших у себя признаки COVİD, будет отправляться в эти пункты. После этого в рамках первой помощи домой к ним прибудет не скорая помощь, а бригады, которые возьмут анализы. До получения результата теста они будут инструктировать больного. Если ответ будет положительным, его лечение будет проводиться под наблюдением участкового врача. Если же состояние больного изменится, то после информирования соответствующей структуры он будет госпитализирован в одной из специализированных клиник».

Зейналов добавил, что даже если кто-то почувствует признаки COVİD-19 и придет в поликлинику, то ему будет оказана первая помощь: «После проверки эти лица будут отправлены в пункт COVİD, которые будут находиться или в отдельном строении, или для них будет отдельный вход в поликлиниках. В этих пунктах больные будут обследованы, у них возьмут пробы на тест. Затем на специальном транспорте они будут доставлены домой».

Глава Аппарата добавил, что содержание больных COVİD-19, лечащихся дома, регулируется поправкой в постановление Кабмина от 12 июня: «Чтобы эти больные не выходили из дома составляются и подписываются акт и подписка. За состоянием этих больных участковые врачи следят по телефону, в случае необходимости врачи, приходя на дом, осматривают больного, оценивая его состояние».

Глава Аппарата Минздрава также сказал, что больные, лечащиеся на дому, бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами: «Доставка лекарств предусматривается посредством поликлиник. Если факт заражения лица подтвержден, и он взят на учет, ему будут доставляться лекарства. Вопрос лекарственного обеспечения больных, лечащихся на дому, будет решен. Лица, заразившиеся COVİD-19 и лечащиеся дома, это больные, которые переносят болезнь бессимптомно, или в легкой форме, и не нуждающиеся в лечении токсичными лекарствами».

В заключение Зейналов добавил, что для лиц, лечащихся дома, предусмотрены легкие препараты, усиливающие иммунную систему, в основном, витамины.

Он также подчеркнул недопустимость посещения аптек такими лицами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)