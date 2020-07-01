Управление образования г. Баку приостановило прием до 1 августа

БАКУ /Trend/ - Центр приема граждан Управления образования города Баку приостановил прием граждан до первого августа, сообщает в среду Trend со ссылкой на управление.

Обращаться в управление до 1 августа можно будет по телефону - (012) 599 12 22.

Также граждане могут направлять свои обращения на электронные адреса управления - info@baku.edu.gov.az, mailform@baku.edu.gov.az.

Граждане не имеющие доступа к интернету могут опускать свои письма и другие документы в почтовый ящик у главного входа в Управление.

Официальную информацию о режиме деятельности Управления рекомендуется прослеживать на его официальном сайте www.baku.edu.gov.az или на его страницах в соцсетях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)