Управление образования г. Баку приостановило прием до 1 августа
БАКУ /Trend/ - Центр приема граждан Управления образования города Баку приостановил прием граждан до первого августа, сообщает в среду Trend со ссылкой на управление.
Обращаться в управление до 1 августа можно будет по телефону - (012) 599 12 22.
Также граждане могут направлять свои обращения на электронные адреса управления - info@baku.edu.gov.az, mailform@baku.edu.gov.az.
Граждане не имеющие доступа к интернету могут опускать свои письма и другие документы в почтовый ящик у главного входа в Управление.
Официальную информацию о режиме деятельности Управления рекомендуется прослеживать на его официальном сайте www.baku.edu.gov.az или на его страницах в соцсетях.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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