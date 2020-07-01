Минобразования Азербайджана о стипендиях студентов, обучающихся за рубежом
БАКУ /Trend/ - Для выплаты стипендий студентам, обучающимся в зарубежных вузах, у них должна быть въездная виза в эту страну.
Об этом сказал завсектором по зарубежному образованию и работе с иностранными студентами минобразования Муждат Гасанов, временно исполняющий обязонности руководителя Группы управления Государственной программы на 2019-2023 годы, сообщает в среду Trend.
По его словам, в связи с условиями пандемии эти вопросы будут рассматриваться индивидуально: "Если студент находится не в стране обучения, то и расходы за его обучение не предусмотрены".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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