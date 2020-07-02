Можно привлечь ведущих преподавателей за рубежом к учебному процессу в нашей стране через специальные программы - эксперт

БАКУ/Trend/ - Благодаря специальным программам, используемым в течение учебного года в связи с пандемией COVID-19, можно привлечь ведущих преподавателей, которые преподают в различных областях за рубежом, к учебному процессу в нашей стране в будущем.

Об этом Trend сообщил эксперт по образованию Эльчин Сулейманов.

Напомнив, что дистанционное образование было введено в Азербайджане в связи с пандемией, как и во всем мире, Сулейманов отметил, что онлайн-образование создаст новые возможности, особенно для университетов:

"Посредством соответствующих программ они могут вовлечь в образовательный процесс людей, которые по определенным причинам не могут приехать в Азербайджан. Онлайн-программы могут активно использоваться при получении двойного диплома."

По его словам, относительно средних школ одним из преимуществ перехода к дистанционному образованию во время пандемии является приобретение или повышение способностей учащихся использовании технологий.

"Переход к дистанционному образованию может оказать некоторое негативное влияние на качество образования, но такова была необходимость. Дистанционное обучение проводилось для защиты здоровья студентов", - добавил он.

Сулейманов сказал, что онлайн-занятия в средних школах проводились тремя способами. Он считает все три способа эффективными.

Напомнив, что для учителей проводились онлайн-тренинги по процедурам добровольного дистанционного обучения, эксперт сказал, что в будущем дистанционное обучение может использоваться не как альтернативный метод, а как поддержка учебного процесса. Дистанционное обучение также может быть эффективным способом обучения для тех, кто по какой-либо причине не может посещать школу.

Эксперт считает, что в целом система образования Азербайджана преодолевает трудности, вызванные пандемией.

"Отмечено, что были некоторые проблемы с работой интернета. Но я могу сказать, что процесс был успешным на 70-80 процентов", - подытожил он.